Vitória treina bolas paradas e Giovanni Augusto é relacionado | A TARDE

O Vitória realizou na manhã desta sexta-feira, 6, o último treino em Salvador antes do duelo contra o Criciúma, pela 31ª rodada da Série B. Com Giovanni Augusto entre os relacionados, a delegação rubro-negra embarcou para Santa Catarina no período da tarde.

Em um dos campos do CT Manoel Pontes Tanajura, o técnico Léo Condé comandou uma atividade tática posicional e, na sequência, trabalhou jogadas de bolas paradas, um dos pontos fortes do time nesta Série B. Os atletas que não participaram dessa atividade realizaram um trabalho técnico em campo reduzido sob a orientação do assistente Ricardo Amadeu.



Apesar de contar com o retorno de Giovanni Augusto, que sofreu fratura de uma costela e um pneumotórax diante do Ceará no dia 13 agosto, Léo Condé não terá à disposição Matheus Trindade e Zeca. Enquanto o volante deu voltas ao redor do campo, o lateral se dividiu entre academia e fisioterapia.



Na manhã deste sábado, já em solo catarinense, Léo Condé passará as últimas orientações ao elenco e encerrará a preparação do time para o duelo contra o Criciúma. A bola rola a partir das 18h de domingo, 8, no estádio Heriberto Hülse.