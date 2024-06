Vitória vai reformular o elenco para a Série A; zagueiro está de saída | A TARDE

Após oficializar a saída de Zeca, o Vitória deverá seguir com a reformulação no elenco para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Além do zagueiro Cristian Zapata, o lateral-direito Raúl Cáceres, o volante Caio Vinícius e o atacante Zé Hugo devem ser os próximos a bater em retirada. As informações são da Rádio Sociedade.

A diretoria rubro-negra avalia o mercado para buscar os alvos. Em entrevista coletiva após o jogo contra o Botafogo pela Copa do Brasil, o técnico Thiago Carpini afirmou que a equipe precisa ser potencializada com a chegada de novos jogadores.

"A gente vai precisar, sim, se mexer no mercado, até para potencializar alguns setores. Mas, antes, precisamos oportunizar os atletas que aqui estão. Três ou quatro dias de treino é muito pouco para eu falar com propriedade sobre o que cada um pode entregar até o fim da temporada”, afirmou o treinador.

Cáceres está em fase de transição física, após ser submetido a uma cirurgia no pé. Ele atuou apenas em cinco oportunidades. Já o meio-campista Caio Vinícius chegou no começo de 2023. Ele jogou 15 vezes e fez um gol.

Mais identificado com a torcida rubro-negra, Zé Hugo fez parte do elenco campeão da Série B em 2023. Ele fez 21 jogos pelo Leão da Barra e marcou dois gols. Ele chegou ao Vitória cedido pelo Azuriz-PR.

Defensor está praticamente fechado com clube da Colômbia

O Portal A Tarde apurou que Zapata não treina mais com o elenco rubro-negro. O atleta recebeu uma proposta de um clube colombiano e a tendência é que o acordo seja alinhado nos próximos dias. O clube não vai impor dificuldades para a saída. O experiente zagueiro de 36 anos atuou somente em seis partidas.

