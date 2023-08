Vitória vence Chape com gol de Gamalho e conquista título simbólico

O Vitória recebeu a Chapecoense no Barradão, na noite desta segunda-feira, 24, em jogo válido pela 19ª rodada da Série B. Com gol de Léo Gamalho, o Rubro-Negro venceu a Chape por 1 a 0 e emendou a terceira vitória seguida na competição.

O resultado positivo diante de seu torcedor garantiu ao Vitória o título simbólico de campeão do primeiro turno, com 37 pontos em 19 jogos. Já a Chapecoense, segue na briga na parte de baixo da tabela, com apenas 19 pontos.

Agora o Vitória reencontra a Ponte Preta, adversária da estreia da Série B. Dessa vez, o jogo da 20ª rodada será realizado no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e está marcado para as 18h de domingo, 30.

O jogo

Enquanto o Vitória entrou em campo para defender a liderança e o título simbólico do primeiro turno da Série B, a Chapecoense precisava dos três pontos para sair da zona de rebaixamento. Nos primeiros minutos, o Rubro-Negro teve dificuldades na criação, apesar de ter um pouco mais de posse de bola.

Sem uma referência no ataque e com Osvaldo de "falso 9", o Vitória demorou para levar perigo ao gol defendido por Airton. Na metade do primeiro tempo, o lateral-esquerdo Felipe Vieira foi substituído com dores e deu lugar a Marcelo. Pouco mais de 10 minutos depois, Osvaldo sentiu após cobrar uma falta e foi substituído por Léo Gamalho.

Com a presença de um centroavante de ofício, o Vitória foi crescendo aos poucos, mas quem ameaçou primeiro foram os visitantes. Aos 41, Felipe aproveitou sobra de bola na entrada da área após cobrança de escanteio e soltou o pé, carimbando a trave esquerda de Lucas Arcanjo.

O Vitória respondeu aos 47, com o zagueiro Yan, que apareceu no ataque, recebeu na entrada da área e arriscou a finalização. O chute foi muito forte, mas o goleiro Airton estava atento e espalmou, a bola ainda tocou na trave, mas não foi o suficiente para inaugurar o marcador.

Léo Gamalho comemora gol e vitória ao lado de companheiros, do mascote do clube e da torcida | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Segundo tempo

Léo Condé promoveu mais duas alterações na equipe além das duas por lesão do primeiro tempo. Entraram Rodrigo Andrade e Matheusinho nas vagas de Gegê e Wellington Nem. O volante, inclusive, voltou a atuar após quatro partidas fora por lesão e, de contrato renovado, já entrou em campo com a braçadeira de capitão.

O Vitória iniciou o segundo tempo tentando pressionar a Chapecoense, e não demorou muito para a primeira oportunidade de gol aparecer. Aos 9 minutos, Yan Souto cruzou rasteiro para Léo Gamalho, que dominou e virou uma linda bicicleta. A bola foi no gol, mas não ganhou muita força, e o goleiro Airton fez uma bonita defesa, sem rebote.

A medida que o tempo foi passando o Rubro-Negro ia para cima dos visitantes, mas em compensação, deixava muitos espaços no sistema defensivo. Aos 40, quando a Chapecoense era mais perigosa nos contra-ataques, um vacilo da zaga do Leão quase termina em gol adversário. Bruno Nazário foi esperto, conseguiu antecipar uma bola mal recuada, limpou Lucas Arcanjo e, com o gol aberto, chutou por cima.

E o ditado diz que quem não faz, toma. Foi o que aconteceu na sequência. Mateus Gonçalves partiu pela direita e caprichou no cruzamento para Léo Gamalho, que dessa vez testou firme, sem chances para o goleiro da Chape. O terceiro gol do centroavante nesta Série B foi o suficiente para incendiar o Barradão e garantir a terceira vitória consecutiva na Série B. Visivelmente emocionado, Gamalho vem de recuperação de um câncer na pele e voltou a marcar após três meses.