Vitória vence na estreia da Copinha e assume liderança do grupo; veja | A TARDE

Na estreia do Vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quinta-feira, 4, o time conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o Picos, representante do Piauí. O destaque da partida foi o zagueiro Andrei, de 18 anos e impressionantes 2,01 metros de altura, que foi fundamental ao marcar o gol decisivo do jogo, disputado na Arena Ibrachina. Aproveitando um escanteio próximo ao fim do primeiro tempo, Andrei cabeceou a bola para as redes, garantindo assim o primeiro resultado positivo para o Leão.

O gol de Andrei, nos momentos finais da primeira etapa, refletiu a superioridade do Vitória ao longo do jogo. A equipe demonstrou domínio desde os minutos iniciais e teve ao menos duas oportunidades claras de marcar. Aos 13 minutos, um defensor do Picos salvou o gol em cima da linha e, aos 42, Fábio desperdiçou uma chance com o gol praticamente aberto. No entanto, o aguardado gol veio pouco depois, com o zagueiro Andrei, cujos mais de dois metros de altura foram fundamentais para cabecear a bola após o escanteio.

A segunda etapa iniciou com o Vitória mantendo a mesma intensidade do primeiro tempo, porém, a equipe não conseguiu transformar sua superioridade em mais gols. Gradualmente, o Picos se mostrou mais competitivo. Contudo, o time do Piauí não representou uma ameaça real, e os baianos conseguiram controlar o jogo até confirmar a vitória por 1 a 0.

As duas equipes voltam a campo neste domingo. Às 8h45 (horário de Brasília), o Picos-PI enfrenta o Ibrachina. Logo em seguida, às 11h, o Vitória encara o CSA. Ambas as partidas serão realizadas na Ibrachina Arena.