Vitória vence o ABC debaixo de chuva e retorna à liderança da Série B

O Vitória recebeu o ABC no Barradão, na noite desta quarta-feira, 2, em jogo válido pela 21ª rodada da Série B. Com gols de Zé Hugo e Giovanni Augusto, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0 e chegou a uma sequência de cinco jogos sem perder na competição.

O resultado positivo diante de seu torcedor recolocou o Vitória na liderança da Série B, com 41 pontos em 21 jogos, mesma pontuação do Sport, que fica em segundo nos critérios de desempate. Já o ABC, segue na última posição da tabela, com apenas 13 pontos.

Agora o Vitória vai até o sul do país para enfrentar o Londrina, no estádio Jacy Scaff, mais conhecido como Estádio do Café, no interior do Paraná. A partida da 22ª rodada está marcada para as 20h de segunda-feira, 7.

O jogo

De olho na liderança da Série B, o Vitória entrou em campo com todo o favoritismo diante do lanterna ABC. O Rubro-Negro até ficou com a bola a maioria do tempo, mas pecou na criação das jogadas e não conseguiu fazer o goleiro Simão trabalhar nos primeiros 45 minutos.

Quem chegou com certo perigo foram os visitantes, primeiro aos sete minutos, com cabeceio de Evandro que Lucas Arcanjo defendeu sem dar rebote. Posteriormente, aos 17, Nathan viu espaço na intermediária, ajeitou a bola e soltou a bomba de pé direito. A bola passou por cima do gol do Vitória, mas assustou o goleiro Lucas Arcanjo.

O Vitória conseguiu ameaçar o ABC por meio da bola aérea. Aos 21, Wellington Nem cobrou falta da esquerda e Yan Souto subiu sozinho no meio da defesa adversária para cabecear à esquerda do gol defendido por Simão. Oito minutos depois foi a vez de Zeca cobrar falta, novamente da esquerda, na cabeça de Wagner Leonardo, que finalizou para fora, mas com muito perigo.

No fim da primeira etapa, o Vitória tentou uma pressão sobre o ABC, mas sem muita inspiração, não chegou a levar perigo. Dessa maneira, as duas equipes foram para o vestiário com o placar inalterado.

Giovanni Augusto comemora segundo gol do Vitória | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Segundo tempo

Na volta do intervalo, Léo Condé abriu mão do esquema com três zagueiros e colocou o Vitória com uma postura mais ofensiva para ir em busca do resultado. O treinador sacou Yan Souto e Jhonny para as entradas de Gegê e Giovanni Augusto. Aos sete minutos, Gegê arriscou um chute de fora da área e quase o goleiro Simão aceitou.

O ABC respondeu dois minutos depois, com boa jogada de Matheus Anjos pela esquerda, mas que Lucas Arcanjo fez boa defesa. O Vitória seguia sem levar muito perigo ao adversário, mas isso mudou a partir dos 18 minutos, com as entradas de Zé Hugo e Iury Castilho.

Aos 27, Gegê caprichou no cruzamento da esquerda e Iury Castilho cabeceou firme para abrir o placar no Barradão, mas o gol foi anulado após checagem do VAR, pois o atacante do Vitória estava impedido. Aos 44, enfim, o gol que inflamou a torcida nas arquibancadas. Após bonita jogada de contra-ataque, Matheus Gonçalves cruzou na cabeça de Zé Hugo que tocou para o gol e contou com desvios na zaga para enganar o goleiro Simão.

Quando o resultado já parecia encaminhado, o Vitória ampliou com Giovanni Augusto. Após sobra de bola na entrada da área, o meia chutou de pé direito e, mesmo pegando mal na bola, contou com a ajuda do “morrinho artilheiro” e do gramado molhado para fechar o placar e garantir mais três pontos para o Rubro-Negro.