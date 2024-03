Vitória vence o Atlético no Barradão e fica próximo da semifinal | A TARDE

O Vitória encaminhou a classificação para a semifinal do Campeonato Baiano na noite deste domingo, 25. O Rubro-Negro venceu o Atlético de Alagoinhas por 3 a 0 em jogo válido pela 8ª rodada do estadual, a penúltima da primeira fase. Rodrigo Andrade, Osvaldo e Daniel Junior marcaram no Barradão para um público de quase dez mil pessoas.

Com o resultado, o Vitória agora assume a segunda colocação com 16 pontos, mesma pontuação do rival Bahia, que é o líder, e do Barcelona, que aparece em 3º. Já o Atlético permanece na porta da zona de rebaixamento com apenas sete pontos e chega na última rodada brigando para não ser rebaixado.

O Vitória agora tem uma semana de preparação para a última rodada do Campeonato Baiano, quando enfrenta o Itabuna, no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. A bola rola a partir das 16h de domingo, 3.