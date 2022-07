Vitória vence Paysandu, embala 3º triunfo consecutivo e cola no G-8

O Vitória fez o dever de casa neste domingo, 17, e venceu o Paysandu por 1 a 0 para a alegria de um Barradão lotado com 26 mil pessoas para fazer a festa e ver o time rubro-negro entrar para o G8 da Série C do Campeonato Brasileiro de 2022.

Depois de um primeiro tempo morno, sem muitas oportunidades, o Leão começou a pressionar e criar mais chances contra o time paraense já no início do segundo tempo. No primeiro minuto da parte final da partida, Eduardo cabeceou forte, mas Thiago Coelho defendeu com tranquilidade. Entretanto, foi marcado o impedimento do jogador leonino.



Aos 16 minutos, os jogadores do Paysandu se atrapalham na saída de bola, Eduardo deu o passe preciso para Luidy que, de primeira, abriu o placar no Barradão para a festa dos torcedores leoninos.

No trigésimo quarto minuto do segundo tempo, a vida do Vitória ficou um pouco mais fácil na partida. O zagueiro do Paysandu Marcão, que havia acabado de entrar, recebeu o vermelho por um tapa em Dionísio. Com isso, o Leão administrou a vantagem em campo para garantir a vitória.

Com os três pontos conquistados neste domingo, o Vitória chega a oitava posição na tabela com 21 pontos em 15 partidas disputadas. O próximo compromisso do rubro-negro baiano é no próximo domingo, 24, com o Ferroviário, na casa do adversário.

Já o Paysandu, mesmo com o resultado negativo no Barradão, volta para o Pará ocupando a segunda posição na tabela da Série C do Brasilierão.