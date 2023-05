Vitória visita o Avaí na Ressacada para se consolidar na liderança

Hoje é dia de Vitória em Santa Catarina. Logo mais, o rubro-negro baiano encara o Avaí, às 17h30, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, em confronto válido pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Após vencer o CRB no minuto final, o Vitória segue na liderança da segundona com 18 pontos somados. A equipe viajou para o Sul com cinco desfalques no setor de ataque e indefinido.

Em péssimo momento, o Avaí é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e está há três partidas sem vencer. O Leão da Ilha terá a estreia do técnico paraguaio Gustavo Morínigo em seu terceiro jogo a frente do Leão da Ilha.

Vitória tem cinco desfalques para o jogo em Floripa

O técnico Léo Condé terá que "se virar" para escalar o time que vai enfrentar o Avaí. São cinco desfalques certos e todos são do setor de ataque: O centroavante Léo Gamalho está sofreu uma entorse no tornozelo direito, Matheusinho está acometido de um trauma no joelho direito, Zé Hugo está recuperação após a extração do dente siso, e o meia Giovanni Augusto segue em tratamento.

Principal jogador do time, o atacante Osvaldo, líder de assistência do time com sete passes pra gol, foi poupado devido ao desgaste físico e ficou em Salvador. A ação foi planejada pela comissão técnica. O treinador rubro-negro reconhece o momento novo do adversário.

"Já acompanhei alguns jogos do Avaí. É uma equipe que passa por mudanças com o novo treinador, e agora é o primeiro jogo em casa, depois de dois como visitante. Neste momento está um pouco precoce para fazer a avaliação da nossa postura no próximo jogo", comentou Condé em coletiva.

Avaí tem novo treinador e time indefinido

O Avaí é o 16ª colocado com sete pontos ganhos. O primeiro time no Z-4 é a Ponte Preta, que também soma sete pontos, mas fica tem uma vitória a menos. Portanto, vencer é fundamental.

O técnico Gustavo Morínigo fará sua estreia diante da torcida avaiana. Com dois jogos em seu comando, a equipe tem um empate e uma derrota. A última foi para o Novorizontino. Ele ainda está em fase de conhecimento do grupo de jopgadores.

A equipe tem o desfalque do experiente meia Robinho. O experiente atleta de 35 anos rescindiu com a equipe catarinense e foi anunciado como novo reforço do Paysandu, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro.

O Leão da Ilha conta com o retorno do lateral-direito Igor Inocêncio, que cumpriu suspensão. Recuperados de lesão, o volante Fabrício Baiano e o atacante Gustavo Modesto se tornam opção.

"Temos que procurar reagir o mais rápido possível. Temos outro jogo logo e sim, sentir, sofrer, lamentar e cobrar para que não aconteçam mais erros. Ao mesmo tempo, dar confiança aos jogadores para que possamos nos levantar”, comentou Morínigo.

FICHA TÉCNICA

Avaí x Vitória, 9ª rodada Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Ressacada, em Florianópolis

Data: Sábado, 27/05/2023

Horário: 17h30

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Quarto árbitro: Célio Amorim (SC)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM-FIFA)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Avaí: Ygor Vinhas; Thales, Alan Costa, Roberto e Natanael; Eduardo, Rafael Gava e Vitinho; Júlio César (Xavier), Gustavo e Dentinho. Técnico: Gustavo Morínigo

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Felipe Vieira; Marco Antônio, Rodrigo Andrade e Gegê (Thiago) Lopes; Wellington Nem (Railan), Tréllez e Rafinha. Técnico: Léo Condé