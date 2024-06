Vitória vive ambiguidade entre esperança e desalento no Brasileirão | A TARDE

Um dilema de expectativas paira sobre o Vitória. Em uma sequência vergonhosa em seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, o time ainda não venceu após sete jogos disputados. Não conseguiu ganhar dos dois adversários mais diretos na luta pela permanência na primeira divisão, o Atlético Goianiense, sábado, no Estádio do Barradão, e o Cuiabá, quarta-feira, na Arena Pantanal, e tem apresentado um desempenho muito ruim dentro de campo.

Após o empate em 0 a 0 contra a equipe mato-grossense, fora de casa, sentimentos ambíguos e controversos foram expressados no universo Rubro-Negro. Se, por um lado, o técnico Thiago Carpini avaliou “um copo meio cheio” com o ponto conquistado, em contraposição ao copo meio vazio da urgência de um primeiro triunfo, parte da torcida tem se mostrado incrédula com a marca de dez partidas sem vencer somada com o apito final do meio da semana. O próximo duelo do vai ser contra o Juventude, na próxima terça-feira, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O meia Jean Mota concedeu entrevista na beira do gramado depois do jogo com o Cuiabá e falou da situação do Leão no campeonato e antecipou uma linha seguida pelo treinador na entrevista coletiva após o jogo. “A gente queria muito essa vitória. Seria muito importante para a nossa caminhada. Mas a gente trabalhou muito também para não sofrer gols. Era algo que a gente vinha sofrendo muito. Então o que a gente precisa tirar de lição e de aprendizado é que a gente não tomou gol e fez uma partida excelente defensivamente”, disse o meia, que entrou na segunda etapa do confronto com o Dourado.

Acertar a pontaria

Jean Mota falou ainda do setor ofensivo, que tem perdido muitos gols nas partidas desde o Campeonato Baiano e novamente desperdiçou oportunidades de balançar a rede ontem duas vezes. “Vamos tentar trabalhar na parte ofensiva para a gente fazer os gols. E aí, sim, voltar a vencer. A gente fez um grande jogo. Sabemos o quanto é difícil jogar fora de casa. A gente precisava pontuar”, afirmou.

O técnico Thiago Carpini, por sua vez, destacou, na entrevista coletiva, o que considera uma evolução do time, mesmo com limitações técnicas. “Conseguimos pontuar, não sofremos gol. Dois pontos a serem destacados e enaltecidos. Mas do que a ideia é o empenho dos atletas. Fizemos um jogo consistente e sem correr muitos riscos”, avaliou.

Ele abordou também as expectativas sobre o Leão no restante e reiterou o que já havia falado anteriormente sobre o caminho de luta contra o rebaixamento de todas as equipes que subiram da Série B. “Toda equipe que volta para a elite o objetivo é a permanência na Série A. Não dá para vender ilusão. Distância da Série B para A é grande. Em todos os aspectos, tem que ter engajamento, não só financeiro, mas estrutural. O planejamento de perfil de montagem de elenco, diversos fatores que contribuem para essa luta pela permanência”, comentou, falando ainda que ainda considera muito cedo para jogar a toalha na disputa.

“São sete rodadas. Claro que é uma tendência que essas equipes que subiram lutem pela permanência. Muita coisa vai acontecer durante a competição. Na reta final tem finais de Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Os olhos de algumas equipes não estarão 100% voltadas para essa competição”, ponderou.

A recuperação da confiança, nesse horizonte, é central para um clima diferente na equipe e também entre os torcedores. Mas isso vai ocorrer apenas quando o Vitória vencer a primeira partida no Brasileirão. Para Carpini, o fator casa será fundamental no trilhar desse percurso. “O torcedor tem que continuar acreditando e lutando junto com o Vitória. Fator casa tem que voltar a acontecer no Barradão. A gente sabe a força que tem a torcida do quando todos estão na mesma sintonia. O torcedor está irritado, a gente entende”, completou.

