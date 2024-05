Vitória volta a golear Confiança e está nas oitavas do Brasileirão A3 | A TARDE

O Vitória voltou a golear o Confiança-SE na tarde desta sexta-feira, 26, e avançou às oitavas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A3. Em Pituaçu, as Leoas fizeram 7 a 1 e conseguiram 13 a 2 no placar agregado.

Geise e Tailane, duas vezes cada, Luana, Luzia e Branca marcaram os gols do Vitória. Blessed diminuiu para o Confiança.

O técnico Anderson Magalhães escalou as Leoas com as seguintes escalações: Ingrid; Isabela (Cinthia), Pipoca (Vitória Reis), Camila e Dymenor; Luana (Ariane), Talita (Tailane) e Geise (Luci); Bruna, Branca e Luzia.

O próximo adversário do Vitória será definido domingo, 28, quando o Acauã-AL visita o Náutico, nos Aflitos, em Recife. No jogo de ida, os alagoanos venceram por 3 a 1 em Coruripe.