Vitória x Botafogo-SP: Torcedores terão linhas especiais de ônibus

Os torcedores rubro-negros que utilizam o transporte público irão contar mais uma vez com o esquema especial do serviço de ônibus para o jogo desta sexta-feira, 18, às 19h, contra o Botafogo-SP, no Barradão. A linha especial 1899 - Estação Flamboyant x Barradão será acionada.

Além disso, a Secretaria de Mobilidade disponibilizará mais quatro linhas reguladoras para a Estação Pirajá e mais três ônibus com destino a Estação Acesso Norte, que irão operar das 16h às 23h.

Confira o itinerário da linha Estação do Metrô Flamboyant x Barradão - código 1899 :

Sentido Barradão (ida para Barradão): Estação do Metrô Flamboyant, Avenida Artêmio Valente, Avenida Mário Sérgio;

Sentindo Estação Flamboyant: Avenida Mário Sérgio (primeiro ponto de parada com abrigo), via marginal da Avenida Luís Viana, Estação Flamboyant.

Os itinerários das linhas Jardim Nova Esperança/Canabrava – Estação Pituaçu (código 1365) e Nova Brasília/Trobogy – Estação Pituaçu (código 1357) serão os seguintes durante a realização do jogo:

Jardim Nova Esperança/Canabrava x Estação Pituaçu (código 1365)

Sentido B-C: Nova Cidade, Terminal de Canabrava, Rua Artêmio Valente, Rua Procurador Nelson Castro, Avenida Paralela, retorno Viaduto do CAB, Estação Pituaçu

Sentido C-B: Estação Pituaçu, Avenida Paralela, retorno Viaduto Bairro da Paz, Avenida Paralela, Rua Procurador Nelson Castro, Rua Artêmio Valente, Nova Cidade

Nova Brasília/Trobogy x Estação Pituaçu (código 1357)



Sentido B-C: Estrada Velha do Aeroporto, Avenida Paralela, Estação Pituaçu

Sentido C-B: Avenida Paralela, retorno Viaduto Orlando Gomes, Rua Aimoré Moreira, Rua Mucambo, Estrada Velha