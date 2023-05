Vitória x CRB: Mais de 12 mil torcedores estão garantidos no Barradão

Vindo de duas derrotas seguidas na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória busca se recuperar dentro de seus domínios. Para o compromisso diante do CRB, o time vai contar com o apoio incondicional da torcida Rubro-Negra nas arquibancadas do Barradão.

Até o início da noite desta segunda-feira, 22, já são mais de 12 mil torcedores garantidos para o jogo contra os alagoanos, entre check-ins realizados pelos sócios Sou Mais Vitória e as compras avulsas de ingressos.

De acordo com o site ranking cbf, o Vitória tem a maior média de público na Série B 2023, com 23.874 torcedores, após três jogos como mandante.

O Rubro-Negro Baiano recebe a visita do CRB, nesta quarta-feira, 24, às 19h, no Barradão, pela 8ª rodada da segundona nacional.

Vindo de duas derrotas seguidas, o Leão da Barra segue na liderança do Brasileirão, com 15 pontos somados.