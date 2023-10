Vitória x Guarani tem 15 mil torcedores confirmados no Barradão | A TARDE

Vindo de derrota fora de casa para o Criciúma, o Vitória busca se recuperar dentro de sua casa. Para o compromisso diante do Guarani, marcado para este domingo, 15, às 18h, o time contará com o apoio maciço da torcida Rubro-Negra nas arquibancadas do Barradão. Uma nova parcial de ingressos foi divulgada.

Segundo o departamento de comunicação do clube, mais de 15 mil torcedores garantidos para o jogo contra os alagoanos, entre check-ins realizados pelos sócios Sou Mais Vitória e as compras avulsas de ingressos.

De acordo com o site ranking cbf, o Vitória tem a segunda maior média de público na Série B 2023, com 23.874 torcedores, após 15 jogos como mandante na competição. O clube já chegou a marca de 321.423 torcedores pagantes na segundona, o que é um recorde absoluto.

As vendas das entradas para o jogo nos pontos físicos foi iniciada para o público geral e seguem a disposição via internet. As bilheterias do Barradão só estarão a disposição no dia do jogo.

Confira onde e como comprar:



INTERNET (para sócios)



Segunda-feira: a partir das 10h

Terça-feira: 24h

INTERNET (para não sócios)

Quarta, quinta, sexta-feira e sábado: 24h

Domingo: até às 19h

PONTOS FÍSICOS

Parque Shopping Lauro de Freitas (Loja Oficial)

Sexta-feira: das 10h às 21h

Sábado: das 10h às 20h

Shopping Capemi (Loja do Leão)

Sexta-feira: das 10h às 18h

Sábado: das 10h às 16h

Shopping Paralela (Loja do Feirão) e Shopping Salvador (Loja Oficial)

Sexta-feira e sábado: das 10h às 21h

Salvador Norte Shopping (Loja Oficial)

Sexta-feira: das 10h às 21h

Sábado: das 10h às 20h

Bilheterias do Barradão

Domingo: das 10h às 19h