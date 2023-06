Vitória x Ituano: Torcedores terão serviço especial de ônibus

Os torcedores rubro-negros que utilizam o transporte público vão contar com um esquema especial do serviço para o jogo desta sexta-feira, 2, contra o Ituano, no Barradão.

A linha especial 1899 fará a integração entre a Estação Flamboyant do Metrô até o Barradão, das 18h às 21h30 e das 23h15 à 1h de sábado, saindo da Avenida Mário Sérgio para a Estação Flamboyant.

Além disso, a Secretaria de Mobilidade disponibilizará mais quatro linhas reguladoras para a Estação Pirajá e mais três ônibus com destino a Estação Acesso Norte, que irão operar das 18h de sexta-feira à 1h da manhã de sábado.



Vitória e Ituano se enfrentam em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Leão da Barra é o líder da segundona, com 19 pontos conquistados em nove jogos.