Vitória x Vila Nova já tem 15 mil torcedores garantidos | A TARDE

Mesmo com o frustrante empate sem gols na partida contra o Juventude, a confiança da torcida Rubro-Negra segue alta em relação ao Vitória. Mais uma vez o Barradão estará lotado para o jogo decisivo contra o Vila Nova, marcado para o próximo domingo, 5, às 18h, no Barradão, pela 35ª rodada da Série B.

De acordo com apuração da equipe de reportagem do Portal A TARDE, já são mais de 15 mil torcedores garantidos para a partida, através dos check-ins realizados pelos Sócios Sou Mais Vitória. As vendas de ingressos para o torcedor não sócio estarão disponíveis online e em três nos pontos físicos (Lojas nos Shoppings Capemi, Paralela e Salvador) a partir desta terça-feira, 31. Já nas bilheterias do Barradão, as entradas serão vendidas exclusivamente no dia do jogo, domingo, 5, das 10h às 19h.

O Leão da Barra é o líder da Segundona nacional, com 65 pontos ganhos em 34 partidas. A equipe tem seis pontos a mais que o vice-líder Sport Recife e o terceiro colocado Atlético-GO, que tem 59.

Confira onde e como comprar:



INTERNET (para não sócios)

De terça a sábado: 24h

Domingo: até às 20h



PONTOS FÍSICOS

Shopping Capemi (Loja do Leão)

Terça, quarta, quinta e sexta-feira: das 10 horas às 18 horas

Sábado: das 10 horas às 16 horas

Shopping Paralela (Loja do Feirão)

Terça, quarta, quinta, sexta-feira e sábado: das 10 horas às 21 horas



Shopping Salvador (Loja Oficial)



Terça, quarta, quinta, sexta-feira e sábado: das 10 horas às 21 horas

Salvador Norte Shopping (Loja Oficial)

Quarta, quinta e sexta-feira: das 10 horas às 21 horas

Sábado: das 10 horas às 20 horas



Parque Shopping Lauro de Freitas (Loja Oficial)

Quarta, quinta e sexta-feira: das 10 horas às 21 horas

Sábado: das 10 horas às 20 horas



Bilheterias do Barradão

Domingo: das 10 horas às 19 horas

PREÇOS

Arquibancada

Inteira: R$80,00 | Meia: R$40,00

Cadeira

Inteira: R$120,00 | Meia: 60,00

Sócio Vermelho e Preto

Arquibancada

R$32,00

Cadeira

R$48,00

Sócio Sem Fronteira (após a utilização dos três jogos gratuitos)

Arquibancada

R$ 24,00

Cadeira

R$36,00

Visitante

Arquibancada

Inteira: R$80,00 | Meia: R$40,00

CRIANÇAS

Acesso gratuito até 12 anos, desde que acompanhado pelos pais ou responsável e mediante comprovação de documento oficial.