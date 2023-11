Volante do Vitória provoca o Sport: "Nem treinar a gente treinou" | A TARDE

Rodrigo Andrade, volante do Vitória, entrou no clima de resenha e provocou o Sport logo após o triunfo do "Pitbull Enraivado" por 1 a 0 diante do rival nordestino, neste sábado, 18, no Barradão. Enquanto a festa pelo título da Série B rolava no gramado do Barradão, o jogador, já segurando um copo com cerveja na mão, afirmou: "Nem treinar a gente treinou e fez isso com os caras, imagina se treinasse"

Na ocasião, Rodrigo Andrade se referia ao fato de o Vitória ter tido pouco tempo para a partida, válida pela 37ª e penúltima rodada da Série B. Com o título garantido desde o início da semana, após o tropeço do Criciúma, o elenco rubro-negro se jogou nas comemorações.

O grupo recebeu folga desde a vitória sobre o Novorizontino, no domingo, 12, partida que confirmou o retorno à Série A, e os atletas só voltaram a trabalhar na quinta-feira. Ou seja: só treinaram dois dias.

Além das comemorações no sábado, neste domingo, 19, o Vitória ganha um festa na Barra, em Salvador, puxada por Ivete Sangalo, Léo Santana e Oh Polêmico