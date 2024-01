Volante formado no Fluminense é especulado no Vitória | A TARDE

O Vitória segue no mercado em busca de reforços para a temporada 2024. Um dos nomes especulados na atual janela é o volante Caio Vinícius, que defendeu o Fluminense em 2023. O atleta está em fim de contrato com o clube carioca.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a diretoria rubro-negra, através do diretor de futebol Ítalo Rodrigues. O gestor afirmou que não tem nada certo por enquanto e admitiu que Caio Vinícius foi oferecido ao Leão da Barra.

Natural de Itaquaquecetuba–SP, Caio Vinícius da Conceição tem 24 anos, sendo formado no Fluminense. Pelo Tricolor das Laranjeiras, foram apenas 10 partidas disputadas. Ele acumula passagens por Oeste-SP, Atlético-GO e Goiás. Vale salientar que o atleta não atua desde novembro de 2022, quando defendeu o clube esmeraldino.