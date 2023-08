Wagner celebra título simbólico, mas alerta: “Faltam 19 rodadas”

O primeiro turno da Série B chegou ao fim e o Vitória terminou no topo da tabela. Para a segunda metade da competição, o time segue em busca de reforços para manter o desempenho em busca do acesso e, quem sabe, do primeiro título nacional.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 26, o zagueiro Wagner Leonardo disse que não existe comemoração, porque o objetivo é o acesso no fim da temporada. Apesar disso, ele exaltou o bom trabalho feito com o título simbólico do primeiro turno da Série B.

“Empolgação a gente não tem, porque tem que comemorar alguma coisa quando chegar o final do ano, com o objetivo cumprido. Por enquanto é jogo após jogo, trabalho em cima de trabalho. Esse líder simbólico demonstra que foi feito bom trabalho, resultados vieram, mas não faz a gente subir, faltam 19 rodadas, segundo turno mais competitivo”, afirmou o zagueiro.

“Eu acho que a gente nunca pode perder a essência de quem a gente realmente é. Na vitória, não pode achar que está tudo muito bom, e na derrota não pode achar que tudo está errado. A gente tem que ter pés no chão. Fizemos um excelente primeiro turno. Fizemos bons jogos, mas agora é novo campeonato. Temos que conquistar tudo de novo se quiser subir. Tem que se dedicar, trabalhar e ter muita humildade”, continuou.

Além de se destacar no sistema defensivo, Wagner Leonardo também tem como ponto forte a bola aérea ofensiva. Já são quatro gols nesta Série B e o zagueiro divide a artilharia do time com o centroavante colombiano Tréllez.

“Eu fico feliz pelo reconhecimento do trabalho, fruto de muita dedicação e empenho nos treinamentos. A gente sabe que isso a gente não consegue sozinho, tem toda uma equipe por trás: jogadores, comissão técnica. Todo staff faz com que a gente esteja na melhor forma dentro de campo, para desempenhar nossa melhor performance. Estou vivendo esse momento muito bom no clube, espero que continue aqui, com boas atuações, ajudando o Vitória”, disse o jogador.

Para a próxima partida da Série B, a primeira do segundo turno, Wagner não terá a companhia de seu parceiro de zaga Camutanga, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mas a dupla funciona bem desde os tempos de Náutico, em 2021, e agora se reencontraram no Vitória.

“A gente trabalha para isso, vale muito o nosso entrosamento, que a gente vem construindo desde os tempos de Náutico. Temos características que se completam, um ajuda o outro, boa comunicação dentro e fora de campo. Ele vai cumprir suspensão na próxima partida, faz parte do campeonato. Acredito que quem o professor escalar vai estar trabalhando bem”, contou o zagueiro.

Vitória e Ponte Preta se enfrentam às 18h de domingo, 30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O jogo é válido pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.