Wagner Leonardo é somente advertido pelo STJD e encara o Atlético-GO | A TARDE

No julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na manhã desta quarta-feira, 22, o zagueiro Wagner Leonardo foi punido com um jogo de suspensão. Como o defensor cumpriu no jogo contra o Vasco da Gama, ele estará a disposição para o confronto diante do Atlético-GO, no dia 1º de junho, no Barradão, pela 7ª rodada do Brasileirão.

A advogada Pâmela Saleão fez a defesa de Wagner durante o julgamento que ocorreu de maneira virtual. Citado em três artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e punido da seguinte forma

Primeiro, no artigo 254 A – “Praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente” - Punição: Um jogo de suspensão (cumprido contra o Vasco)

Artigo 258, onde “Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva” - Punição: Absolvido

Art. 258-B, "Invadir local destinado à equipe de arbitragem, ou o local da partida, prova ou equivalente, durante sua realização, inclusive no intervalo regulamentar." - Punição: Um jogo de suspensão, convertido em advertência.

"No calor e na emoção do jogo eu demoro um pouco para sair, mas eu saio. Não precisou ninguém me tirar. E aí vem o segundo momento, que é a entrevista. Como eu falei ali, eu não queria criar nenhuma polêmica. Eu vou no intervalo, sem atrapalhar o andamento do jogo. E queria deixar claro meu desconhecimento sobre a regra. Eu não sabia que não poderia voltar no intervalo para dar entrevista. Eu não tinha conhecimento. Fui ali dar um depoimento para minha torcida, para meus familiares, explicar que eu não tive a intenção de ser expulso", se defendeu Wagner Leonardo durante o julgamento.

Rubro-negro foi multado por copo atirado por torcedor no campo

Vale salientar que no mesmo julgamento o Vitória foi punido com a multa de R$ 2 mil, por conta de um copo arremessado por um torcedor no campo, durante o jogo contra o Palmeiras, na 1ª rodada, n Barradão.

