Yan Souto é avaliado e segue afastado; Iury Castilho faz tratamento | A TARDE

O Vitória divulgou na tarde desta segunda-feira, 23, a situação de momento de dois atletas do elenco: Yan Souto e Iury Castilho. Enquanto o zagueiro desfalcou o time contra o Sampaio Corrêa, por conta de dores no abdômen, o atacante foi substituído aos 30 do segundo tempo, se queixando de dores na parte posterior da coxa direita.

O coordenador médico do Vitória, Dr. Luís Filipe Daneu, explicou a situação de Yan Souto, que faz tratamento e está sob suspeita de uma hérnia abdominal. “O atleta está em tratamento para uma dor na região abdominal e investigação para uma hérnia abdominal. Está afastado dos treinos, devendo ter uma definição em relação ao tempo de tratamento ao longo dessa semana. Não tem ainda a indicação formal de cirurgia”, revelou o profissional de saúde.

No comunicado, a assessoria do clube ainda ressaltou que Yan Souto tem contrato com o Vitória e não vai retornar para o Goiás, clube que detém os direitos federativos do jogador. Além disso, informou que Iury Castilho fez tratamento na coxa e não se queixa de dores, mas será reavaliado nesta terça-feira, 24, pelo departamento médico do clube.

O próximo jogo do Vitória está marcado para as 19h de domingo, 29, contra o Juventude. A partida vale pela 34ª rodada da Série B e será realizada no Barradão, em Salvador.