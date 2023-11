Yan Souto retorna e Vitória treina transição e finalização | A TARDE

O Vitória segue em preparação para o jogo contra o Juventude, marcado para as 19h deste domingo, 29, no Barradão, pela 24ª rodada da Série B. Na tarde desta quarta-feira, 25, o Rubro-Negro realizou atividades de transição e finalização com a o retorno do zagueiro Yan Souto, que teve a suspeita de hérnia abdominal descartada.

Após reavaliação médica e realização de novos exames, foi afastada a suspeita de uma hérnia abdominal e Yan Souto voltou a trabalhar em campo. O zagueiro foi desfalque contra o Sampaio Corrêa e chegou a ser afastado preventivamente, mas retornou às atividades sob a supervisão do assistente de preparação física Vinicius Franco.



Os outros jogadores cumpriram pré-treino na academia de musculação e, na sequência, foram para o campo realizar o aquecimento. Léo Condé dividiu o elenco em dois grupos: uma parte treinou em campo reduzido sob sua orientação, enquanto o restante treinou finalizações com o assistente Ricardo Amadeu. Posteriormente os grupos foram invertidos.



Por fim, já em campo mais aberto, foi organizado um treino de transição com finalização. Uma equipe era obrigada a atacar e fazer o gol e a que marcava quando tinha a bola dominada precisava ultrapassar a linha divisória do meio-campo. Foram formadas três equipes e o trabalho desenvolvido em sistema rodízio entre elas.



Nesta quinta-feira, 26, o grupo continua os preparativos para o jogo que pode valer o acesso para a Série A do Brasileirão. O Vitória é líder, com 64 pontos, enquanto o Juventude é o quarto colocado, com 56. Para garantir o acesso matematicamente, o Rubro-Negro precisa vencer e torcer para que o quinto colocado tenha no máximo 55 pontos.