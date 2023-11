Yan Souto segue afastado e não tem previsão de retorno | A TARDE

O zagueiro Yan Souto, que desfalcou o Vitória contra o Sampaio Corrêa por conta de dores no abdômen, foi afastado das atividades do clube e não tem previsão de retorno. De acordo com informações da assessoria do Rubro-Negro, o jogador vai ser submetido a exames para investigação de uma hérnia abdominal.

Ainda de acordo com o clube, não se sabe se o zagueiro precisará passar por algum procedimento cirúrgico, mas na próxima semana será divulgada uma posição sobre o quadro clínico do jogador.



Aos 22 anos, Yan Souto entrou em campo 13 vezes pelo Vitória, 10 como titular, algumas delas improvisado na lateral-direita. O jogador pertence ao Goiás e está emprestado ao Rubro-Negro até o fim desta temporada.