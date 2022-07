Zagueiro deve deixar o Vitória após perder posição

Contratado para ser titular do setor defensivo do Vitória, o zagueiro Danilo Cardoso não deve permanecer no time para a reta final da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador, de 25 anos, teria solicitado para deixar a equipe e seu pedido deve ser aceito.

O zagueiro atuou em sete partidas e marcou um gol, porém, o treinador João Burse está optando pela dupla de zaga com Marco Antônio e Alan Santos, que joga de forma improvisada na zaga do Leão.

Aliás, pelo segundo ano seguido, o Vitória ostenta o posto de segunda melhor defesa da competição. Em 2021, o time acabou sendo rebaixado e em 2022, a equipe segue brigando para se livrar da parte debaixo da tabela.

O Vitória volta à campo no domingo, 10, às 17h, contra o São José, em jogo válido pela décima quarta rodada da Terceirona. O Rubro-Negro ocupa a décima terceira colocação com 15 pontos conquistados e quer se afastar do Z-4 e se aproximar do G-8.