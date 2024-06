Zagueiro do Vitória está na mira de clube gaúcho, diz site

Wagner Leonardo épeça chave no time principal do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Um dos adversários do Vitória na Série A está de olho em um dos pilares defensivos da equipe rubro-negra. De acordo com o site Revista Colorada, o Internacional está interessado na contratação do zagueiro Wagner Leonardo.

De olho na janela de transferências no mês de julho, o clube gaúcho está atento ao mercado e quer reforçar seu setor defensivo para a sequência da temporada. Wagner já disputou seis jogos pelo Vitória e caso atue pela sétima vez, não poderá estar em outra equipe da Série A.

O Vitória adquiriu 50% dos direitos do defensor na temporada de 2023 junto ao Portimonense-POR. A multa rescisória estipulada em contrato é no valor de 5 milhões de euros, o equivalente a R$ 26,5 milhões convertidos na nossa moeda.

Wagner foi especulado pelo São Paulo para substituir Beraldo, que se transferiu ao PSG. Outra sondagem foi de um clube russo não revelado.



Wagner Leonardo Calvelo de Souza tem 24 anos e chegou ao Vitória em março, cedido por empréstimo junto ao Portimonense-POR. Um dos destaques do time na Campeão da Série B de 2023 e do Baiano de 2024, o zagueiro é considerado peça chave da equipe. Ele tem vínculo com o Vitória até o final de 2025.