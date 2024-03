Zagueiro revelado no Botafogo é oferecido ao Vitória | A TARDE

Restando algumas horas para o fim da primeira janela de transferências do futebol brasileiro, o Vitória segue reforçando o elenco com contratações. Nos últimos dias, o zagueiro Emerson Santos, de 28 anos, foi oferecido ao Leão e sua contratação está sendo analisada. A informação foi divulgada pelo iG Esporte.

Atualmente na Inter de Limeira, onde disputa o Campeonato Paulista, Emerson foi revelado pelo Botafogo e já atuou também por Palmeiras, Internacional e Atlético-GO, além do Kashiwa Reysol, do Japão.

Na atual temporada, o zagueiro disputou dez partidas, todas como titular do Inter de Limeira, e ajudou a equipe a se classificar para as quartas de final do Paulistão. O contrato do jogador com a equipe paulista vai até abril.