Zé Hugo fala sobre provocações no Ba-Vi: "Futebol é zueira" | A TARDE

Um dos xodós da torcida do Leão desde 2023, o atacante Zé Hugo sempre se mostrou muito conectado com os torcedores, e após o Vitória vencer o Bahia por 3 a 2, de virada, no Barradão, o jogador não deixaria de provocar o rival. Ao final do jogo, o atleta foi visto fazendo o movimento de pescaria, referente ao apelido "sardinha", dado pela torcida rubro-negra ao Esquadrão.

Questionado sobre seu ato, Zé Hugo comentou que fez para poder interagir com a torcida: "O futebol é zueria, se não tiver zueira vai ficar muito sem graça, então a gente procura brincar, até porque se eles tivessem ganhado eles iam brincar com a gente também. É isso ai gente. Paz nos estádios e em todo canto".