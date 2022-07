Zé Vitor tem nome publicado no BID e pode atuar pelo Vitória

Novo reforço do Vitória, o volante Zé Vitor já fica à disposição do treinador João Burse para a partida contra o Ferroviário. O jogador teve o nome publicado, nesta sexta-feira, 22, no Boletim Informativo Diário (BID-CBF) e está regularizado.

Recomendação do atual comandante, o jogador de 23 anos estava no Cianorte, onde trabalhou com Burse entre 2020 e 2022. O volante, inclusive, atuou pelo clube paranaense até semana passada, na derrota para o Nova Iguaçu, pelo Brasileirão da Série D.

Com a camisa do Cianorte, Zé Vitor disputou um total de 68 jogos, tendo marcado três gols durante este período.

Ferroviário e Vitória se enfrentam no domingo, 24, às 17h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O duelo é válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.