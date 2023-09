Zeca celebra retorno e vitória em casa diante do Avaí

Após três jogos, o Vitória voltou ao caminho das vitórias na Série B. Para a felicidade dos mais de 24 mil rubro-negros presentes nas arquibancadas do Barradão, o Leão da Barra derrotou o Avaí por 3 a 0 e retomou a liderança.

Após a partida, o capitão Zeca recordou o vexame contra o CRB e enalteceu o apoio da torcida na importante vitória contra os catarinenses.

"Ficamos muito chateados com a derrota, mas aqui dentro a gente venceu. Aquilo lá já passou, sabemos que foi um jogo atípico. Agora com essa vitória maravilhosa com nossa torcida dentro de casa, nos faz acreditar mais no nosso time e no trabalho“, disse o lateral.

Com 52 pontos somados, o Vitória é o líder da Segundona nacional. O próximo compromisso dos comandados de Léo Condé será na próxima sexta-feira, 22, contra o Ituano, fora de casa, às 21h30, no estádio Novelli Jr., em Itu.