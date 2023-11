Zeca vê título da Série B "tão importante" quanto Olimpíadas | A TARDE

Ganhar um título no futebol é sempre um momento especial, uma medalha olímpica então marca qualquer atleta. O lateral Zeca, capitão do Vitória, conquistou o título olímpico com a Seleção Brasileira em 2016 e agora está perto de ser campeão da Série B com o Rubro-Negro.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 31, o jogador de 29 anos afirmou que o título da Série B com o Vitória será tão importante em sua carreira quanto a conquista olímpica, já que no Leão ele reencontrou a alegria.

“Eu penso diariamente em fazer história aqui. Se a gente coroar com esse título, vai ser uma coisa inexplicável. Não vou conseguir falar nem com os meus filhos, que eu ainda não tenho. Passei por muita coisa na minha vida. Muita coisa familiar aconteceu. Vai ser tão importante quanto aquele título das olimpíadas, vai marcar a minha vida”, disse o capitão rubro-negro.

Além de carregar a faixa de capitão do Vitória e contribuir na campanha da Série B com dois gols e três assistências, Zeca se tornou um dos líderes do grupo rubro-negro ao lado de figuras mais experientes do elenco como Giovanni Augusto, de 34 anos, Osvaldo, 36, e Léo Gamalho, 37.

“Já joguei em vários outros clubes e não tive a mesma alegria que tenho jogando no Vitória. Desde que subi da base do Santos, jogando no Santos, eu tive um carinho, respeito e alegria de jogar futebol. Isso eu estou tendo aqui, reencontrei minha alegria de jogar futebol aqui no Vitória”, complementou Zeca.

Com acesso praticamente confirmado e título da Série B encaminhado, o Vitória é também o time que ficou mais jogos sem ser vazado, 19 rodadas ao todo. Zeca faz parte do sistema defensivo, mas preferiu dividir os créditos do bom desempenho com todos os companheiros.

“Fico feliz por esses números, é de toda equipe. Pode aparecer muito nós que defendemos, mas é em função do ataque também. Os treinamentos também têm auxiliado nessa marcação nossa, tem dado certo. Enfatizar também o grande momento do Lucas Arcanjo, que tem dado segurança gigantesca para a gente”, concluiu o lateral.

Restando quatro jogos para o fim da Série B, o Vitória recebe o Vila Nova às 18h de domingo, 5, no Barradão. A partida vale pela 35ª rodada e além de sacramentar o acesso, pode ainda garantir o primeiro título nacional da história do Rubro-Negro.