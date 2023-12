"Está marcada na história", diz vereador autor de homenagem ao Vitória | A TARDE

Idealizador da homenagem feita ao Esporte Clube Vitória pelo acesso à Série A e o inédito título brasileiro, o vereador Anderson Ninho conversou com o Portal A TARDE sobre a iniciativa e afirmou que a atual diretoria 'está marcada na história'. A Sessão Especial ao Leão da Barra ocorreu no no Plenário Cosme de Farias, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 11.



Questionado sobre os motivos que o levaram a realizar a homenagem, o vereador não escondeu a sua torcida pelo clube rubro-negro e afirmou que, assim como o clube, a atual diretoria também ficará marcada na história do futebol baiano pela temporada de 2023.

"O Especial é em homenagem ao Vitória e a essa diretoria que marca história, já que em 123 anos, esse é o título de maior significância para o nosso clube, e eles fazem parte disso, tanto Fábio Mota, Djalma Abreu e toda a diretoria. Homenagem tem que ser em vida, homenagem tem que ser com os presentes, e essa foi uma iniciativa minha, tanto para o clube, quanto para os que o comandam", comentou o vereador

Homenagem ao Vitória no Plenário Cosme de Farias | Foto: Lincoln Oriaj / Ag. A TARDE

Com a conquista do título da Série B, o Vitória garante vaga na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e na terceira fase da Copa do Brasil de 2024, pré oitavas de final. Desta forma, o clube que passou cinco anos longe dos holofotes, volta à elite representando o futebol baiano, assim como o Bahia, que se manteve na Série A.

Portanto, na crescente que vem vivendo nos últimos dois anos, o vereador Anderson Ninho deixou claro as suas expectativas em ver o clube rubro-negro fazer cada dia mais história. "A diretoria colocou o Leão de volta para onde ele nunca deveria ter saído, que é da Série A. E, com fé em Deus, os encarregados do clube irão manter o momento e, como disse Djalma, vice-presidente do EC Vitória, fazer ainda mais história", finalizou.