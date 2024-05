Estádio do Atl. de Madrid é fechado após insultos racistas a jogador | A TARDE

O Atlético de Madrid foi sancionado com o fechamento parcial das arquibancadas do seu estádio em dois jogos do campeonato espanhol devido a insultos racistas que foram dirigidos ao jogador Nico Williams, do Athletic Bilbao, anunciou nesta terça-feira a Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

Durante a 33ª rodada de LaLiga, em que o Athletic perdeu no sábado, 27, no estádio Metropolitano por 3 a 1, o jogador espanhol ouviu sons de imitação de macaco dirigidos a ele.

Devido a esse incidente, o Atlético recebeu "uma sanção de fechamento parcial do recinto desportivo por um período de dois jogos e uma sanção monetária de 20.000 euros (cerca de R$ 111.000 pela cotação atual)", detalhou o Comitê de Competição da RFEF num comunicado.

Uma área do estádio do Atlético de Madrid estará fechada durante os próximos jogos de LaLiga contra o Celta de Vigo e o Osasuna, em meio à luta dos 'Colchoneros' para garantir o 'Top 4' do campeonato espanhol.

"Fui cobrar o escanteio e ouvi sons de macacos. A verdade é que foram poucos e há gente estúpida por toda parte", disse Williams à DAZN após o jogo no estádio Metropolitano de Madri.

"Está tudo bem, temos que continuar trabalhando. Espero que isso mude aos poucos porque estamos lutando externa e internamente contra isso", acrescentou o mais jovem dos irmãos Williams.

O atacante do Athletic marcou o gol do seu time logo após ser alvo dos insultos e comemorou apontando para o braço, mostrando a cor da sua pele.

"Sim, [a comemoração foi para isso] com um pouco de raiva. Não é normal que ainda te insultem por causa da cor da sua pele", denunciou.

O incidente sofrido por Nico Williams se soma a uma série de episódios que abalaram o futebol espanhol nos últimos anos, afetando especialmente o atacante Vinicius Junior, do Real Madrid.

O brasileiro se tornou um símbolo contra o racismo após ter sido vítima de insultos em alguns estádios.