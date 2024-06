Estados Unidos x Brasil: onde assistir e prováveis escalações

Brasil e Estados Unidos se enfrentam nesta quarta-feira, 12 - Foto: Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Nesta quarta-feira, 12, às 20h (horário de Brasília), a Seleção Brasileira medirá forças com os Estados Unidos no estádio Camping World, em Orlando, na Flórida. Este será o último amistoso da equipe antes do início da Copa América.

Vindo de uma vitória sobre o México, em que Endrick brilhou ao marcar mais um gol, o técnico Dorival Júnior optou por testar um time alternativo para dar oportunidade a novos talentos e preservar fisicamente alguns jogadores. No entanto, para o confronto contra os EUA, Dorival deve escalar força máxima, buscando esboçar a equipe titular que enfrentará a Costa Rica na estreia da Copa América, marcada para o dia 24 de junho.

Além da Costa Rica, o Brasil terá pela frente o Paraguai e a Colômbia na fase de grupos. Curiosamente, os colombianos foram os últimos adversários dos norte-americanos, aplicando uma goleada de 5 a 1. Destaque para o gol de bicicleta de Borré, atacante do Internacional.

Os Estados Unidos também se preparam para a Copa América, onde estrearão no dia 23 de junho contra a Bolívia. O grupo dos norte-americanos ainda conta com Panamá e Uruguai.

O amistoso desta quarta-feira é visto como um teste crucial para ambas as seleções, que buscam ajustar os últimos detalhes antes do início do torneio continental.

Onde assistir: Globo, SporTV e Globoplay.

Prováveis escalações:

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Beraldo e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vinícius Júnior e Rodrygo. Técnico: Dorival Júnior

Estados Unidos: Turner; Scally, Richards, Ream e Robinson; McKennie, Johnny e Reyna; Weah, Pulisic e Balogun. Técnico: Gregg Berhalter