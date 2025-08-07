Estêvão é indicado ao Troféu Kopa na Bola de Ouro 2025

O jovem Estêvão se destacou no Palmeriras antes de chegar ao Chelsea e na Seleção Brasileira - Foto: Cesar Greco / Palmeiras

O atacante Estêvão, de 18 anos, é o representante brasileiro entre os indicados ao Troféu Kopa, premiação entregue ao melhor jogador sub-21 do mundo, na tradicional cerimônia da Bola de Ouro 2025. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira, 7, pelos organizadores do prêmio.

Estêvão brilhou na última temporada atuando pelo Palmeiras, com destaque na Copa do Mundo de Clubes, onde marcou seu último gol pelo time alviverde justamente contra o Chelsea, nas quartas de final.

Após a eliminação do clube paulista, o jovem atacante que já havia sido contratado pelos ingleses, foi apresentado oficialmente nesta semana no clube azul de Londres.

"Estou muito feliz, é muito gratificante estar aqui, em um dos maiores clubes do mundo", declarou Estêvão ao site oficial do Chelsea.

O Troféu Kopa foi criado em 2018 e já teve como vencedores nomes como Mbappé, De Ligt, Pedri, Gavi, Bellingham e Lamine Yamal. A premiação considera o desempenho dos atletas na temporada 2023/24.

Lista completa dos indicados ao Troféu Kopa 2025:

Pau Cubarsí (Barcelona)

Ayyoub Bouaddi (Lille)

Desiré Doué (PSG)

Estêvão (Chelsea)

Dean Huijsen (Real Madrid)

Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

Rodrigo Mora (Porto)

João Neves (PSG)

Lamine Yamal (Barcelona)

Kenan Yildiz (Juventus)