ÚNICO BRASILEIRO

Estêvão é indicado ao Troféu Kopa na Bola de Ouro 2025

Atacante de 18 anos concorre como melhor jogador sub-21 da temporada

Por Marcello Góis

07/08/2025 - 10:00 h | Atualizada em 07/08/2025 - 10:11
O jovem Estêvão se destacou no Palmeriras antes de chegar ao Chelsea e na Seleção Brasileira
O jovem Estêvão se destacou no Palmeriras antes de chegar ao Chelsea e na Seleção Brasileira

O atacante Estêvão, de 18 anos, é o representante brasileiro entre os indicados ao Troféu Kopa, premiação entregue ao melhor jogador sub-21 do mundo, na tradicional cerimônia da Bola de Ouro 2025. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira, 7, pelos organizadores do prêmio.

Estêvão brilhou na última temporada atuando pelo Palmeiras, com destaque na Copa do Mundo de Clubes, onde marcou seu último gol pelo time alviverde justamente contra o Chelsea, nas quartas de final.

Após a eliminação do clube paulista, o jovem atacante que já havia sido contratado pelos ingleses, foi apresentado oficialmente nesta semana no clube azul de Londres.

"Estou muito feliz, é muito gratificante estar aqui, em um dos maiores clubes do mundo", declarou Estêvão ao site oficial do Chelsea.

O Troféu Kopa foi criado em 2018 e já teve como vencedores nomes como Mbappé, De Ligt, Pedri, Gavi, Bellingham e Lamine Yamal. A premiação considera o desempenho dos atletas na temporada 2023/24.

Lista completa dos indicados ao Troféu Kopa 2025:

Pau Cubarsí (Barcelona)
Ayyoub Bouaddi (Lille)
Desiré Doué (PSG)
Estêvão (Chelsea)
Dean Huijsen (Real Madrid)
Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
Rodrigo Mora (Porto)
João Neves (PSG)
Lamine Yamal (Barcelona)
Kenan Yildiz (Juventus)

bola de ouro estevão Sub-21 Troféu Kopa

x