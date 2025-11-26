Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FUTEBOL UNTERNACIONAL

Estêvão ofuscou Lamine Yamal na Champions League, diz jornal

Joia do Chelsea recebe elogios da imprensa inglesa após atuação dominante no 3 a 0 sobre o Barcelona

Redação

Por Redação

26/11/2025 - 7:45 h
Atuação de Estêvão impressiona e jornal inglês aponta superioridade sobre Yamal
Atuação de Estêvão impressiona e jornal inglês aponta superioridade sobre Yamal -

O brilho de Estêvão voltou a ser assunto na Europa. A joia brasileira do Chelsea teve atuação decisiva na vitória por 3 a 0 sobre o Barcelona, nesta terça-feira, 25, pela Champions League, e se tornou um dos principais destaques da rodada. O desempenho chamou tanta atenção que até a imprensa inglesa direcionou comparações diretas com Lamine Yamal, principal promessa do Barça.

O jornal The Guardian dedicou elogios contundentes ao atacante de 18 anos, destacando como ele dominou o confronto entre os jovens mais promissores do futebol mundial. O veículo inglês ressaltou que, embora o duelo tivesse sido apresentado como um embate equilibrado entre Estêvão e Yamal, o brasileiro levou ampla vantagem.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“O jogo foi anunciado como um confronto épico entre dois dos melhores jovens jogadores do mundo, mas no final mal se viu uma disputa acirrada. Lamine Yamal foi relegado às margens por Marc Cucurella, que não poderia ter feito melhor em neutralizar o ponta do Barcelona, e nada pôde fazer para evitar ser ofuscado pelo garoto brasileiro do Chelsea”, publicou o jornal.

Leia Também:

Série A: Flamengo fica a um ponto do título após tropeço do Palmeiras
Bahia conhece sede e rivais da Copinha 2026; veja a chave do Tricolor
Time baiano em Portugal faz até torcedores do Vitória apoiarem o Bahêa

O Guardian prossegue afirmando que a atuação desta terça marca um divisor de águas na carreira do jovem atacante: “Esta noite ficará marcada como o dia em que Estêvão provou ser um jogador de elite. O brasileiro de 18 anos já havia demonstrado lampejos de talento desde que se transferiu do Palmeiras para o Chelsea, mas nada comparado a este nível”.

A publicação destacou ainda o impacto direto do brasileiro no jogo, descrevendo a forma como ele desmontou a defesa catalã: “Estêvão, apenas três meses mais velho que Lamine Yamal, deleitou-se em destroçar o Barça... Deixou Pau Cubarsí e Alejandro Balde em frangalhos a caminho de marcar um golaço, confirmando que o Chelsea adicionou algo muito especial ao seu conjunto de jovens talentos".

Com o gol marcado diante do Barcelona, Estêvão chegou ao seu quinto tento em 17 partidas pelo Chelsea. Na Champions League, o jovem disputa a artilharia da competição, somando três gols em cinco confrontos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Barcelona champions league Chelsea estevão Lamine Yamal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Atuação de Estêvão impressiona e jornal inglês aponta superioridade sobre Yamal
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Atuação de Estêvão impressiona e jornal inglês aponta superioridade sobre Yamal
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Atuação de Estêvão impressiona e jornal inglês aponta superioridade sobre Yamal
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Atuação de Estêvão impressiona e jornal inglês aponta superioridade sobre Yamal
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

x