Estêvão ofuscou Lamine Yamal na Champions League, diz jornal

Atuação de Estêvão impressiona e jornal inglês aponta superioridade sobre Yamal - Foto: Glyn KIRK / AFP

O brilho de Estêvão voltou a ser assunto na Europa. A joia brasileira do Chelsea teve atuação decisiva na vitória por 3 a 0 sobre o Barcelona, nesta terça-feira, 25, pela Champions League, e se tornou um dos principais destaques da rodada. O desempenho chamou tanta atenção que até a imprensa inglesa direcionou comparações diretas com Lamine Yamal, principal promessa do Barça.

O jornal The Guardian dedicou elogios contundentes ao atacante de 18 anos, destacando como ele dominou o confronto entre os jovens mais promissores do futebol mundial. O veículo inglês ressaltou que, embora o duelo tivesse sido apresentado como um embate equilibrado entre Estêvão e Yamal, o brasileiro levou ampla vantagem.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“O jogo foi anunciado como um confronto épico entre dois dos melhores jovens jogadores do mundo, mas no final mal se viu uma disputa acirrada. Lamine Yamal foi relegado às margens por Marc Cucurella, que não poderia ter feito melhor em neutralizar o ponta do Barcelona, e nada pôde fazer para evitar ser ofuscado pelo garoto brasileiro do Chelsea”, publicou o jornal.

O Guardian prossegue afirmando que a atuação desta terça marca um divisor de águas na carreira do jovem atacante: “Esta noite ficará marcada como o dia em que Estêvão provou ser um jogador de elite. O brasileiro de 18 anos já havia demonstrado lampejos de talento desde que se transferiu do Palmeiras para o Chelsea, mas nada comparado a este nível”.

A publicação destacou ainda o impacto direto do brasileiro no jogo, descrevendo a forma como ele desmontou a defesa catalã: “Estêvão, apenas três meses mais velho que Lamine Yamal, deleitou-se em destroçar o Barça... Deixou Pau Cubarsí e Alejandro Balde em frangalhos a caminho de marcar um golaço, confirmando que o Chelsea adicionou algo muito especial ao seu conjunto de jovens talentos".

Com o gol marcado diante do Barcelona, Estêvão chegou ao seu quinto tento em 17 partidas pelo Chelsea. Na Champions League, o jovem disputa a artilharia da competição, somando três gols em cinco confrontos.