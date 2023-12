Estreante na Série B, Amazonas planeja investir R$ 70 milhões em 2024 | A TARDE

Em 2024, o Amazonas entrará em campo para disputar a Série B e a Copa do Brasil pela primeira vez em sua história. Com grandes ambições, o clube está determinado a deixar sua marca e para isso, contará com um orçamento significativo. De acordo com o presidente do clube, Wesley Couto, a equipe está planejando um investimento de R$ 70 milhões para a temporada.



"Estamos finalizando a questão do orçamento e do investimento que será significativo pro Estado e para o futebol amazonense. O planejamento hoje é alto e significativo. O planejamento inicial é de 70 milhões de reais. Estamos trabalhando com um fundo de investidor internacional. E isso vamos aprimorando cada vez mais", afirmou o presidente.

O Amazonas, um clube com apenas quatro anos de existência, está se preparando para uma temporada de desafios inéditos. Após renovar com quatro atletas que foram peças-chave na conquista do título brasileiro da Série C em 2023 - o goleiro Edson Mardden, o volante Robertinho, e os meias Diego Torres e Foguinho - a equipe se prepara para estrear na Série B.

A diretoria estabeleceu metas ambiciosas para este ano, com um foco especial na Copa do Brasil. O presidente Wesley Couto expressou sua confiança, ressaltando que é a oportunidade para um clube amazonense deixar sua marca no torneio.

Além da estreia na Série B, o clube defenderá seu título no Campeonato Amazonense e buscará sua primeira conquista na Copa Verde, demonstrando ambição e determinação para alcançar feitos históricos em diferentes competições nesta temporada.