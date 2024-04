Estrela brasileira vence NCAA e pode ser 1ª escolha da WNBA | A TARDE

A brasileira Kamilla Cardoso foi campeã da NCAA, Liga do basquete universitário dos Estados Unidos, neste domingo, 7, ao derrotar Iowa vestindo a camisa do South Carolina por 87 a 75. A pivô de 22 anos e 2,01 de altura marcou um duplo-duplo, com 15 pontos e 17 rebotes, sendo uma das melhores jogadoras da partida.

O próximo passo de Kamilla será o draft da WNBA, maior competição do basquete feminino, onde está cotada para ser uma das primeiras escolhas. Ao lado da brasileira, está a norte-americana Caitlin Clark, de Iowa, que foi a cestinha da partida com 30 pontos marcados.

Este foi o terceiro título da Universidade da Carolina do Sul e segundo da pivô, que já tinha vencido em 2022, quando se tornou a primeira brasileira a conquistar o campeonato. Nesta edição, o feito foi ainda melhor, se tornando campeã sem perder um único jogo, foram 38 partidas disputadas e 38 vitórias.