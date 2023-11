"Estrutura grandiosa e acolhedora" diz Bruno Riella sobre Travessia | A TARDE

A realização da Travessia Mar Grande-Salvador retornou do seu hiato de seis anos na manhã deste domingo, 19, quando foi dada a largada às 8h. Para esta realização, o Grupo A TARDE contou com a empresa Ambiance Esportes e Eventos, que tem Bruno Riella como o seu diretor.

Bruno já competiu no evento em nove edições e garante ser um apaixonado pela competição. Desta forma, após ter pendurado os óculos de mergulho, o diretor agora tem através da Ambiance, a sua oportunidade de se manter conectado com os 12km que ligam Mar Grande a Salvador.

“Quando a gente faz um evento como esse, nós vamos vencendo as etapas. Então, a primeira etapa foi o evento de lançamento, que foi um sucesso, maravilhoso. Ontem tivemos a segunda etapa que foi o congresso técnico, que ocorreu na ilha, algo que há muito tempo não acontece, ou talvez nunca tenha acontecido. A ideia era valorizar a ilha de Vera Cruz, Mar Grande, e aconteceu de uma forma muito interessante. A prefeitura investiu bastante, teve samba de roda para receber os atletas, foi fantástico." disse Bruno Riella



Já na sequência, o diretor da Ambiance também comentou sobre a estrutura do evento, garantindo ter visto poucas vezes, ou talvez nunca, um investimento parecido neste tipo de competição. Com lounge para os familiares, comida e bebida, Bruno garantiu que tudo que está a disposição é por merecimento dos competidores.

"Já hoje, nós vencemos mais uma etapa, que é o início da prova. Então assim, é uma estrutura fantástica. Com 30 anos de maratonas aquáticas, poucas vezes, ou talvez nunca, eu vi uma estrutura tão acolhedora e tão grandiosa como essa que nós montamos este ano. Tem o lounge onde os familiares também podem acessar para comer e beber, com um ambiente agradável, ventilado e grandioso para os atletas. Como eles merecem.” afirmou Riella.

Como dito anteriormente, Bruno destacou o sucesso do início da prova, que contou com uma largada pontual, exatamente às 8h da manhã, como foi prometido. Além disso, o diretor destacou a competência das entidades presentes no local, que tornaram esse feito possível.

“Do outro lado da ilha, toda a equipe lá. O pessoal da Federação Baiana, da Ambiance, da SalvaMar, que juntos realizaram uma largada completamente eficiente e satisfatória, que ocorreu às 8h em ponto, e isso é importante. Então, estrutura pronta, todo mundo bem, agora é só aguardar os atletas chegarem.” finalizou o diretor Bruno Riella

A Travessia é uma realização do Grupo A TARDE e Ambiance Esporte e Eventos, com produção da ViraMundo, apoio do Governo do Estado da Bahia e da Federação Bahiana de Desportos Aquáticos, Tia Sônia e Hammered, patrocínio do Faz Atleta, Governo da Bahia, FEDEX, Powerade e Crystal e parceria com a Prefeitura de Vera Cruz.

PREMIAÇÃO

Receberão medalha de participação todos os atletas que completarem a prova. Receberão Troféu os 03 primeiros colocados de cada categoria masc e fem. Os 05 primeiros colocados do geral masculino e feminino receberão Troféu + premiação em dinheiro + kit hammerhead + kit Tia Sônia. Troféu para os 05 primeiros colocados masters masc e fem + premiação em dinheiro + kit hammerhead.

*Estagiária sob supervisão da Daniel Genonadio e Marcos Valença