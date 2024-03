"Estrutura maravilhosa", diz gerente de futebol do Barcelona de Ilhéus | A TARDE

Prestes a completar cinco anos de fundação, o Barcelona de Ilhéus conquistou, pela segunda vez, a classificação para a semifinal do Campeonato Baiano. Anteriormente, em 2022, a Onça Pintada chegou à segunda fase do estadual em seu ano de estreia na elite do futebol baiano. No ano anterior, a Juma conquistou o título da Série B do Campeonato Baiano e o direito de disputar a primeira divisão estadual após derrotar o Botafogo na final.

Em conversa com o Portal A TARDE, o executivo de futebol do Barcelona, Armando Filho, ressaltou a importância de ter uma boa estrutura e celebrou a classificação para a semifinal do Baianão.

“As dificuldades encontradas são iguais a de outros times do interior, mas, graças a Deus, a gente tem um presidente que nos dá condições financeiras tranquilas, estrutura maravilhosa. A gente pode contratar, pode manter as logísticas diárias, treinamento, alimentação, viagem…”, contou ao Portal A TARDE.

“Este ano, eu particularmente tenho uma estrutura maravilhosa se comparado aos clubes do interior. Estamos contentes com a classificação, o planejamento foi feito para isso, mas a gente sabe que não é fácil. Agora é lutar na semifinal, para tentar fazer mais um feito histórico”, complementou.

Armando Filho (à esq.) e Leonardo Cordier, membros da diretoria do Barcelona | Foto: Arquivo pessoal

Com contrato com o Barcelona até o fim do ano, Armando ainda não confirmou sua permanência para 2024 e revelou que tem recebido propostas de outros clubes para trabalhar após o fim do Campeonato Baiano.

“Tenho recebido alguns convites, o que é normal, até pelo histórico. É natural que algumas propostas cheguem. Estou conversando com alguns clubes, mas tenho um contrato com o Barcelona até o final do ano. Após o término da competição, vou sentar com o presidente para ver o planejamento e decidir se continuo ou não”, concluiu o gestor.

O Barcelona enfrenta o Vitória em dois jogos para decidir uma vaga na final do Baianão 2024. O primeiro está marcado para este domingo, 10, no Estádio Mário Pessoa, às 16h. A volta é no domingo seguinte, 17, no mesmo horário, no Barradão, em Salvador.