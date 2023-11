Estudante de jornalismo é campeão no A TARDE Play by Infinite Tennis | A TARDE

O segundo e último dia da 1ª edição do torneio A TARDE Play by Infinite Tennis começou a todo vapor neste domingo, 26. Após o primeiro momento, no sábado, 25, que visava a integração positiva entre alunos, praticantes do tênis e familiares, além dos primeiros confrontos, no domingo estão sendo realizados os confrontos finais entre os tenistas, com a definição do campeão da categoria A do torneio.

Trata-se do jovem Daniel Fishmann, de 20 anos, estudante de jornalismo, que venceu Ervino Binow por 6x0. Ele contou ao Portal A TARDE sobre sua experiência na final: “é a minha primeira vez aqui na Arena Parque Santiago, nunca havia jogado nesta quadra, e por isso, senti bastante dificuldade no primeiro confronto”.

“Foi um desafio, mas eu sempre me senti preparado e senti que estava jogando melhor do que nunca. Esse ano não posso falar que teve algum momento que joguei melhor do que nesse final de semana e to muito feliz com a conquista”, completou Fishmann.

O jovem também falou sobre suas impressões a respeito desta 1ª edição do torneio A TARDE Play by Infinite Tennis: “Eu entrei na Infinite esse ano e percebi de primeira que eles são uma empresa que preza muito pela proporção de bons eventos. São muito bem cuidadosos e eu gostei bastante deste campeonato, que foi diferente, mas que só tende a ficar melhor”.

O segundo dia do A TARDE Play by Infinite Tennis teve início às 8h e só será encerrado após a realização das finais do torneio.