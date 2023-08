Estudantes da Bahia já se encontram em SP para os jogos da juventude

O primeiro grupo da delegação da Bahia desembarcou nesta quinta-feira, 31, com 68 atletas, dirigentes, fisioterapeuta e jornalista para os Jogos da Juventude/2023, com sede em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, para estudantes atletas de 15 a 17 anos. A cerimônia de abertura dos Jogos será realizada a partir das 18h da próxima sexta-feira, 1º, no Theatro Pedro II.

Ao todo, a delegação baiana estará representada por 120 de atletas em 18 modalidades esportivas, que serão disputadas entre os dias 02 e 17 de setembro. A programação conta com: atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, taekwondo e wrestling, de 02 a 05; ginástica artística, judô, tênis de mesa, triathlon e vôlei, de 06 a 09; águas abertas, basquete, esgrima, handebol, natação, tiro com arco e vôlei de praia, de 12 a 16.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) e da Secretaria do Trabalho, Emprego e Esporte (Setre), através da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), e com execução da Federação Baiana de Esporte Escolar (FBEE), realizou as seletivas escolares para as etapas nacionais e concedeu os uniformes mais as passagens aéreas aos atletas e dirigentes baianos.

Motivação – Com altas expectativas de medalhas, tendo como referência a boa campanha nos Jogos da Juventude do ano passado, o nível da competitividade dos atletas na seletiva baiana que aconteceu em julho chamou a atenção dos dirigentes baianos. Alguns deles estão competindo pela primeira vez de uma competição nacional, inclusive, dos Jogos da Juventude.

Esse é o caso de Michelle Santos, de 15 anos e aluna do Centro Educacional Soror Joana Angélica, em Jacobina. Competindo na prova dos 100m rasos do atletismo, ela comenta estar muito feliz em poder participar pela primeira vez da etapa nacional após a classificação na estadual. “Tenho que agradecer a Deus e todas as pessoas que me apoiaram da escola e entre meus amigos. É uma emoção imensa estar participando disso. Eu espero ganhar.”

Já a jovem ciclista Renata Evellyn, 15, veio de longe para viajar pela primeira vez de avião e conhecer outro estado por meio do esporte. A estudante do Colégio Estadual de Barreirinhas, em Barreiras, no Oeste do Estado, estava nervosa pela viagem e pela competição. “É uma sensação boa. Não dá para explicar direito. Sobre as expectativas, não vou mentir. Estou com medo. Mas, vai ser bom. O importante é participar”, afirma.

Jogos da Juventude – O maior evento esportivo escolar do país contará com mais de quatro mil atletas de 15 a 17 anos de todas as 27 Unidades Federativas do país em busca das medalhas nas 18 modalidades presentes no programa da competição. Realizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), o evento multiesportivo contará também com cerca de 1.200 profissionais e voluntários diretamente envolvidos na organização.

Além das disputas esportivas, os Jogos da Juventude trazem uma série de ações educativas e culturais. O Programa Transforma, de promoção dos Valores Olímpicos do COB, envolverá um total de 900 crianças de escolas públicas da região para vivenciarem a competição e já está capacitando os professores da cidade paulista.