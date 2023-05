Europa League: Sevilla e Roma se enfrentam valendo título

A final da Europa League acontece nesta quarta-feira, 31, as 16h, na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria. O confronto coloca frente a frente as equipes de Sevilla e Roma.

O clube espanhol é o maior vencedor da competição, com seis troféus e jamais perdeu uma final do torneio, já o concorrente italiano nunca colocou as mãos na taça, sonha com tal feito pelo comando de Jose Mourinho, vencedor da Champions League duas vezes.

Apesar de mais uma final no currículo, o Sevilla não fez grande temporada no campeonato espanhol, é somente o 11º colocado, atualmente não classifica para nenhuma competição europeia.

Com um início de temporada ruim, chegando a ficar na zona de rebaixamento, o Sevilla perdeu dois técnicos, Julen Lopetegui e Jorge Sampaoli, até a chamada do atual comandante, Mendilibar, que recolocou a equipe espanhola nos eixos. A chegada na final da Europa league coroa a evolução do clube neste período.

O camino do Sevilha até o final foi árdua. Iniciou a fase preliminar com uma vitória por 3x0 para o PSV, mas viu a classificação quase ser perdida quando, no jogo de volta, foi derrotado por 2x0.

Lamela comemora gol classificação para a final | Foto: CRISTINA QUICLER / AFP

A história foi parecida nas oitavas, ganhou do Fenerbahce no jogo de ida por 2x0 e perdeu o jogo de volta, na Turquia, por 1x0. Nas quartas de finais, o cenário puder abruptamente. Em um jogo disputado contra o Manchester United, em Old Trafford, o Sevilla buscou o empate depois de 2-0. No jogo de volta foi um atropelo do time espanhol, vencendo por 3x0 diante da sua torcida.

Nas semifinais, a vítima da vez foi a Juventus. No primeiro jogo, os espanhóis empataram por 1-1 no Allianz Stadium, na Itália. No jogo de volta, o mesmo cenário, o tempo regulamentar acabou tudo igual, 1-1. Foi na prorrogação que o argentino Lamela decidiu a favor dos espanhóis.

Construção de um finalista:

A Roma de José Mourinho, por sua vez, vem construindo a sua história nos últimos anos. O atual campeão da conference League encerrou um jejum de 60 anos sem conquistar um troféu continental. Na atual temporada, a equipe italiana e atual 6º colocada no campeonato italiano, sem possibilidade de classificação para a Champions League. A única chance de mudar o cenário, é ganhar a Europa League e classificar de forma direta para a maior competição entre clubes da Europa.

Roma chega na sua segunda final continental em dois anos | Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

No início da competição, a equipe italiana sobreviveu a fase de grupos de forma invicta, classificando em segundo lugar, com 10 pontos. Na fase preliminar, passou com susto: contra o RB Salzburg, a Roma perdeu o primeiro jogo por 1-0, foi no jogo de volta que, com apoio da torcida, classificou com um placar de 2-0. Na fase seguinte, as oitavas contra o Feyenoord, os italianos repetiram o mesmo roteiro: perdeu por 1-0 fora de casa e recuperou diante da torcida com um placar de 4-1.



Na semifinal, a um passo de mais uma final europeia, o time comandado pro José Mourinho venceu o Bayern Leverkusen pelo placar mínimo, 1-0 dentro de casa e 0-0 na Alemanha. O suficiente para continuar sonhando com mais um título europeu.

Ficha técnica:

Data e horário: quarta-feira, 31/05/2023, às 16h (horário de Brasília)

Local: Puskás Aréna, em Budapeste (HUN)

Onde assistir: ESPN e Star+

Arbitragem: Anthony Taylor (árbitro), Gary Beswick e Adam Nunn (auxiliares), Michael Oliver (quarto árbitro), Stuart Attwell e Chris Kavanagh (VAR)