Evandro Guimarães pede demissão e não é mais treinador da Juazeirense | A TARDE

Após início de campanha ruim na Série D do Campeonato Brasileiro, o técnico Evandro Guimarães entregou o cargo e não é mais o treinador da Juazeirense. O anuncio ocorreu na tarde desta terça-feira, 21, através de comunicado oficial da assessoria de comunicação do clube.

Evandro Guimarães esteve a frente do Cancão de Fogo em sete partidas. Foram apenas uma vitória, um empate e outras cinco derrotas. No Brasileiro, a equipe ainda não venceu. O time do Norte do estado empatou um jogo e perdeu três, com dois gols a favor e seis contra, com o mísero aproveitamento de 8%. O técnico afirmou estar triste em relação a saída e que chegou ao limite em relação a buscar soluções para fazer o time melhorar.

“Chega o fim o meu ciclo a frente deste clube que tenho muito carinho. Não conseguimos extrair uma melhora no desempenho dos atletas e por consequência, os resultados. Por isso, solicitei minha saída junto à diretoria e assim aconteceu. Agradeço ao Deputado Roberto Carlos por mais uma oportunidade de estar a frente do Cancão de Fogo”, declarou o treinador.

A diretoria está no mercado e já trabalha na busca de um novo técnico. O Cancão volta as atenções a Série D em busca da reabilitação, quando recebe o ASA, neste sábado, 25, às 16h, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

