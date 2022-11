Evento de boxe acontece em Salvador neste fim de semana

Salvador recebe nesta sexta-feira, 18, e sábado, 19, o evento "Boxe Show", que acontece no Centro de Treinamento de Boxe e Artes Marciais da Bahia, no Largo de Roma. Ao todo, serão 13 lutas e os ingressos custam R$ 25 (um dia) e R$ 40 (dois dias).

Iniciando às 19h, o card de lutas desta sexta-feira, 18, terá sete confrontos, sendo o principal pela categoria meio pesado (79, 3 kg) entre Sergio Dantas e Binho De Jesus.

Já no sábado, 19, acontecerá seis lutas, com a principal pela categoria pena (57,1 kg) entre Robenilson de Jesus e Paulo "Zangado".

Os ingressos podem ser adquiridos através do site Balcão de Ingressos, ou presencialmente nos balcões do Pida dos shoppings Piedade, Salvador e Norte e no Balcão de Ingressos no Shopping da Bahia e Parque Shopping..

As pesagens acontecem nos dias que antecedem cada luta, às 11h, no mesmo local da competição, que também abriga as sedes das federações estaduais dos esportes de luta.

Confira a programação completa:



Sexta-feira, 18, a partir das 19h:

1ª) Super Meio Médio (69,853 kg) - (4 rounds) Hugo "Malvado" X Anderson Cruz

2ª) Super Galo (55,338 kg) - (4 rounds) Ronaylton "Bart" X Genivan "Porquinho"

3ª) Meio Pesado (79,379) - (4 rounds) Cristiano "Greco" X Felipe Fidelis

4ª) Mosca (50,802 kg) - (4 rounds) Frank Sued X Anderson "Menino De Rua"

5ª) Leve (61,235 kg) - (6 rounds) Bruno Menezes X Jonas "Mosquito"

Coprincipal – Pena (57,153 kg) - (4 rounds) Breno "Zé Bim" X Dôglas "Puro Osso"

Principal - Meio Pesado (79, 379) = (6 rounds) Sergio Dantas X Binho De Jesus

Sábado, 19, a partir das 19h:

1ª) Super Mosca (52,163 kg) - (4 rounds) Leo "Faísca" X Jefren Souza

2ª) Super Meio Médio (69,853 kg) - (4 rounds) Arisson "Chita" X Felipe Bahiano

3ª) Super Pena (58,967 kg) - (6 rounds) Paulo Santos X Carlos "Besouro"

4ª) Pena (57,153 kg) - (6 rounds) Jackson "Buguinha" X Joao "Skilo"

Coprincipal - Super Leve (63,503 kg) - (6 rounds) Junior "Demolidor" X Paulo "Formiga"

Luta Principal Pena (57,153 kg) - (6 rounds) Robenilson de Jesus X Paulo "Zangado"