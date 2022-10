Evento nacional atrai ciclistas de outros países em Arraial D’Ajuda

Com a presença de dois mil competidores de diversos países, estados brasileiros e cidades baianas, a 12ª edição do Brasil Ride Bahia já está sendo disputada desde o domingo, 23, e segue até o sábado, 29, na região da Costa do Descobrimento, no sul do estado. A competição possui sete etapas, uma por dia, totalizando 600 km e 13.000m de altimetria acumulada.

A primeira prova já foi disputada dentro do vilarejo turístico de Arraial D’Ajuda, no município de Porto Seguro, enquanto as segunda e quinta etapas marcam o trajeto de ida e de volta entre Arraial e a outra sede do evento, Guaratinga. A cidade montanhosa recebeu ainda as terceira e quarta etapas do circuito.

O penúltimo e o último dia das provas serão no distrito de Porto Seguro. Antes da última etapa, a Maratona dos Descobrimentos, o tradicional Cross Country contará com quatro voltas no circuito montado pela organização em meio à vegetação típica de praia com Mata Atlântica. A prova rápida entre Arraial e Trancoso marca o encerramento do evento com os campeões gerais das classes elite e conta com a participação de ciclistas amadores.

A ultramaratona tem o apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego e Esporte (Setre), numa parceria com a Federação Baiana de Ciclismo (FBC). A autarquia estadual do esporte também apoia mais dois eventos no final de semana, ambas na Região Metropolitana de Salvador.

Triathlon – Já na Baía de Todos os Santos, a Copa Bahia de Triatlhon 2022 finaliza seu circuito de três etapas na Ilha de Itaparica neste sábado, 29, após passar por Rio de Contas e Ilhéus. Com a variação na modalidade aquathlon, em um circuito de 5km de corrida e 1km de nado, o evento apoiado pela Sudesb reunirá cem atletas divididos nas categorias elite, amador, iniciante e um atleta do paratriathlon baiano que busca melhorar suas marcas. Além delas, a categoria Moradores de Itaparica é o destaque por ser aberta e gratuita para os interessados que aparecerem no dia da prova. A largada para todos os competidores será às 16h no Forte de São Lourenço, passando pelas localidades turísticas da Fonte da Bica e da Marina da cidade.

Basquete – No seu segundo final de semana de partidas finais, as classes sub-16 e sub-18 masculino são os destaques do Campeonato Baiano de Basquete Adulto e Base Masculino e Feminino 2022 no sábado, 29, a partir das 8h30, na Estação Cidadania Arembepe, em Camaçari, com as partidas de decisão de terceiro lugar e finais. A equipe do GCBCAP busca a dobradinha de campeão nas duas categorias, enfrentando o Amigos de Ivã/CEPE na categoria sub-16 e o EC Vitória/IE Mariano na sub-18. A última partida do grupo único da classe adulto feminino e as duas quartas restantes da sub-23 masculino completam a programação do dia.