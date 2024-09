Evento promove melhor captação para clubes

Evento contou com a participação de membros do CBC, do governo do estado, palestrantes e do anfitrião Esporte Clube Bahia - Foto: Divulgação

Salvador sediou na tarde de ontem o X Fórum Estadual de Formação Esportiva, uma inciativa do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), que teve o Esporte Clube Bahia (Associação) como anfitrião e apoio do Governo do Estado, por meio das secretarias de Turismo (Setur-BA) e do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

O evento aconteceu no Lounge Premium da Arena Fonte Nova e contou com cerca de 450 participantes, a grande maioria representantes de federações, clubes e ligas do esporte na Bahia, além de professores de educação física e desportistas.

O Fórum, que teve sua primeira edição em setembro de 2023 e que passou por Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Pará, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Ceará nos últimos meses, tem como proposta promover o esporte e divulgar as formas de apoio do CBC aos clubes, compartilhando conhecimentos sobre gestão esportiva por meio de palestras e um dia dedicado a muitas conversas e contatos entre dirigentes de diversas modalidades.

Os grandes destaques da programação de ontem foram as palestras dos medalhistas olímpicos convidados: Emanuel Rego (vôlei de praia), Lars Grael (vela) e André Eller (vôlei de quadra). Eles dividiram com o público experiências importantes de suas carreiras e momentos em que a estrutura esportiva ao redor deles foi essencial para alcançarem grandes feitos e marcas.

“Os clubes formadores são essenciais dentro da estrutura do esporte no Brasil, especialmente quando a gente observa o ponto final dela, que é a Olimpíada. Essas instituições são a base para a revelação dos principais atletas de alto-rendimento do país, tanto que, em Paris-2024, das 20 medalhas conquistadas pela delegação brasileira, 15 vieram por atletas de clubes formadores”, disse Paulo Maciel, presidente do CBC, no discurso de abertura do evento.

“Apresentamos os caminhos a serem percorridos para que entidades dedicadas à preparação de atletas de alto rendimento tenham acesso a recursos oriundos da loteria esportiva, para fomentar o segmento. É muito importante também o apoio do Governo do Estado, nesse esforço conjunto para propagar o esporte olímpico, com impacto no turismo”, declarou o diretor da região Nordeste da Confederação Nacional de Clubes (Fenaclubes), Marcelo Sacramento.

Já o Governo do Estado, representado pelo titular da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), Vicente Neto, pontuou que eventos como o Fórum de ontem são essenciais para a divulgação de ferramentas importantes para o fomento do esporte em todo o estado. “A Bahia já tem as políticas de incentivos dos programas FazAtleta e Bolsa Esporte, mas o esporte tem diversos outros meios de apoio e crescimento, que estão entrelaçados e passam por outras áreas importantes, como educação e turismo, por exemplo”, disse o superintendente.

Bahia Associação

Anfitrião do encontro, o presidente do Esporte Clube Bahia, Emerson Ferretti avaliou o evento como muito positivo para o clube. “O CBC é um parceiro muito estratégico nesse projeto que o Bahia tem de desenvolver modalidades olímpicas. Ela é a entidade que fomenta uma parte importante do esporte olímpico brasileiro, através do repasse de verbas para os clubes formadores e que vão desenvolver os atletas, da base ao topo”, disse.

Emerson também falou sobre a importância de estreitar relações com outras entidades esportivas e com o poder público. “Uma agremiação como o Bahia, que representa milhões de torcedores, precisa manter diálogo e parcerias com o poder público. As verbas de leis de incentivo ao esporte são essenciais para a construção de novos projetos esportivos, para além do futebol. Um fórum como esses, que traz para Salvador tanta gente da Bahia e de fora, de vários diferentes clubes e associações, porque compartilhamos o conhecimento de como esses recursos tão importantes podem chegar a qualquer clube do estado, de qualquer município”, finalizou.