Everton garante permanência na PL; Leeds e Leicester são rebaixados

Com o título e as vagas na Liga dos Campeões já definidos, as atenções da última rodada do Campeonato Inglês, disputada neste domingo, 28, estavam voltadas para a luta contra o rebaixamento, do qual o Everton se safou com uma vitória por 1 a 0 sobre o Bournemouth, enquanto Leeds e Leicester acabaram caindo para a segunda divisão.

Jogando em Goodison Park, os 'Toffees' conseguiram se manter na elite graças a um gol do malinês Abdoulaye Doucouré (57').

O resultado decretou a queda do Leicester (18º), que mesmo vencendo o West Ham por 2 a 1 não conseguiu escapar da degola.

Outro que acabou rebaixado foi o Leeds, que se despediu da Premier League sendo goleado pelo Tottenham por 4 a 1, com dois gols do atacante Harry Kane.

Esta vitória, no entanto, não ajudou os 'Spurs' a se classificarem para a Liga Conferência, já que o Aston Villa (7º) derrotou o Brighton (6º) por 2 a 1.

Na parte de cima da tabela, o já campeão Manchester City perdeu para o Brentford (9º) por 1 a 0, enquanto o vice-campeão Arsenal goleou o Wolverhampton (13º) por 5 a 0.

Por sua vez, o Manchester United garantiu a terceira colocação com uma vitória por 2 a 1 sobre o Fulham (10º), enquanto o Newcastle (4º) fechou sua grande temporada empatando fora de casa com o Chelsea (12º) em 1 a 1.

Também como visitante, o Liverpool (5º) abriu 2 a 0 contra o já rebaixado Southampton, que virou o placar e chegou a fazer 4 a 2 antes da reação dos 'Reds', que na reta final da partida marcaram mais dois para garantir o empate em 4 a 4.

Em duelo sem nada em jogo, Crystal Palace (11º) e Nottingham Forest (16º) empataram em 1 a 1.