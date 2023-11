Everton perde 10 pontos e cai para o Z-4 no Campeonato Inglês | A TARDE

É oficial, o Everton foi punido pela Premier League com perda de pontuação. Um dos mais tradicionais clubes da Inglaterra, os Toffees tiveram 10 pontos retirados na tabela de classificação do Campeonato Inglês.

A decisão tomada nesta sexta-feira, 17, veio após uma Comissão Independente avaliar que o Everton superou o déficit limite liberado pela liga que organiza a Premier League O prejuízo do clube na temporada 2021/22 foi de 124 milhões de libras, acima dos 105 milhões permitidos.

Então, a punição ocorre devido a violação das Regras de Rentabilidade e Sustentabilidade (PSRs) do Campeonato Inglês. Antes de ser penalizada, a equipe de Liverpool tinha 14 pontos e já não estava bem colocada na tabela, na 14ª posição.

No entanto, a situação piora ainda mais e o Everton agora cai para 19º, com os mesmos quatro pontos do lanterna Burnley. Os Toffees agora estão a dois pontos do Luton Town, primeiro time fora da zona de rebaixamento

"O Everton está ao mesmo tempo chocado e desapontado com a decisão. O clube alega que colaborou com as investigações de forma transparente e sempre respeitou a integridade do processo", publicou o Everton, alegando que irá recorrer da decisão.

Recentemente, o clube foi adquirido pela 777 Partners, empresa que também administra a SAF do Vasco da Gama.