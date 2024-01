Everton Ribeiro já tem data e horário pra se apresentar ao Bahia; veja | A TARDE

Contratação mais badalada do Bahia em 2024, o meia Everton Ribeiro, que vai assinar contrato com o Tricolor por dois anos já tem data e horário para desembarcar em Salvador. O craque vai chegar na capital baiana por volta das 10h deste domingo, 7, e deve seguir direto para a Arena Fonte Nova, onde será apresentado às 11h.

Conforme apurado pelo Portal MASSA!, o atleta fará algumas avaliações no CT Evaristo de Macedo pela tarde e volta para o Rio de Janeiro à noite.

Além de Everton, o Bahia já possui acordos com Jean Lucas, Caio Alexandre e Iago Borduchi, que deve se apresentar ao Esquadrão no meio deste ano.

Confira abaixo a programação completa de Everton Ribeiro no domingo em Salvador:

Domingo - 07/01

Voo da GOL saindo do RJ Galeão às 8h, chegando às 10h em Salvador.

Apresentação às 11h na Arena Fonte Nova.

Almoço no CT às 13h30, reunião no auditório junto com o elenco às 14h30.

15h - avaliações no CT

18h30 - viagem de volta para o RJ