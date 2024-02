Everton Ribeiro recebe carta de boas vindas ao City | A TARDE

O meia Everton Ribeiro, considerado como principal reforço do Bahia neste início de temporada, recebeu uma carta de boas vindas enviada diretamente do CEO do Grupo City, Ferran Soriano.

Na noite de segunda-feira, 29, a esposa do atleta, Marília Nery, divulgou nas redes sociais a correspondência enviada pelo catalão desejando sorte na jornada com a camisa tricolor. "Everton, seja muito bem-vindo ao City Football Group e a esta que também é sua casa. Muita sorte na nova aventura", escreveu.

Ferran Soriano e Everton Ribeiro tiveram um primeiro encontro neste mês, durante a pré-temporada do Esquadrão de Aço em Manchester. O Bahia volta a jogar pelo Campeonato Baiano nesta quarta-feira, 31, às 19h15, contra o Barcelona de Ilhéus, na Arena Fonte Nova.