Ex-árbitro lendário da Bahia, Marivaldo Bispo morre aos 81 anos | A TARDE

Ex-árbitro da Federação Bahiana de Futebol (FBF), Marivaldo Bispo dos Santos faleceu aos 81 anos, nesta segunda-feira (16). Mariva, como era conhecido, também atuou como árbitro da Federação Bahia de Futsal e da Confederação Brasileira de Futsal, além de ter sido instrutor de arbitragem.

Em nota, a FBF relatou estar consternada e se solidarizou com amigos e familiares de Marivaldo.

Em contato com o Portal MASSA!, Manoel Lima, ex-árbitro e presidente da comissão de arbitragem, além de amigo de Mariva, revelou que o ex-árbitro era "diferenciado". "Muito triste, ele era muito meu amigo. Marivaldo Bispo era um árbitro diferenciado, porque, apesar do pouco estudo que teve, dentro do campo ele se relacionava muito bem com os jogadores. Dificilmente ele expulsava um jogador", detalhou Manoel, destacando em seguida.

"Ele tinha um bom preparo físico, era magrinho e às vezes o cara reclamava ou xingava e ele fazia que não ouvia. Na época em que eu fui presidente da comissão de arbitragem, ele era meu árbitro favorito para os jogos mais difíceis, principalmente no interior do estado, no Campeonato Baiano", completou.

Por determinação do presidente da Federação Bahiana de Futebol, Ricardo Nonato Macedo de Lima, nos jogos do Campeonato Baiano sub-15 e sub-17, Campeonato Intermunicipal e Brasileirão Série A, a serem realizados em 17, 19, 21 e 22 de outubro de 2023, serão obedecidos um minuto de silêncio em “Homenagem Póstuma".

Ainda de acordo com o ex-presidente da comissão de arbitragem, Marivaldo Bispo era uma figura folclórica, mas de muita personalidade. "Ele ensinava os jogadores amadores que não conheciam as regras do futebol e ensinava dentro de campo. Por exemplo, ele parava o jogo e às vezes ele batia o lateral para o cara ver como se cobra um lateral", contou.

Confira abaixo a nota completa divulgada pela FBF:

"Consternada com o falecimento do Sr. Marivaldo Bispo dos Santos, ex-árbitro de futebol do quadro da Federação Bahiana de Futebol, a Diretoria desta entidade se solidariza neste momento de dor e tristeza com seus familiares e amigos.

Em virtude deste sentimento, o Presidente da FBF determina que nos jogos do Campeonato Baiano Sub-15 e Sub-17, Campeonato Intermunicipal e Brasileirão Série A, a serem realizados em 17, 19, 21 e 22 de Outubro de 2023, seja obedecido um minuto de silêncio em “Homenagem Póstuma".

Nossos sinceros sentimentos, aos familiares e amigos.

Por fim, enviamos os nossos votos de apreço e elevado respeito.

Cordialmente,

Ricardo Nonato Macedo de Lima

Presidente"